La Borsa di Budapest di corsa dopo l' esito del voto in Ungheria

La Borsa di Budapest ha registrato un forte aumento delle quotazioni dopo che sono stati annunciati i risultati delle elezioni in Ungheria, con la sconfitta di Viktor Orban e la vittoria di Peter Magyar. La giornata ha visto un incremento delle performance degli indici azionari, in risposta ai risultati elettorali comunicati ufficialmente. La reazione del mercato si è manifestata con un rialzo immediato dopo la diffusione dei dati.

Passo deciso della Borsa di Budapest dopo l'esito delle elezioni in Ungheria con la sconfitta di Viktor Orban e la vittoria di Peter Magyar. Il Budapest Stock Index sale del 3% oltre i 136mila punti ed è in controtendenza rispetto agli altri listini.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Borsa di Budapest di corsa dopo l'esito del voto in Ungheria L’Ungheria tra Serbia e Ucraina: gas e giochi di spie all’ombra del voto decisivo di BudapestL’Ungheria è una frontiera dell’Unione Europea su due direttrici geografiche e una politica e tutte e tre sono state messe alla prova nella settimana...