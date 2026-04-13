La Borsa di Budapest chiude in forte rialzo +4,9% dopo il voto

Dopo le recenti elezioni in Ungheria, il listino di Budapest ha registrato un forte rialzo, chiudendo con un aumento del 4,9% a 139 punti. La vittoria di Peter Magyar ha portato a un progresso significativo nel mercato azionario, che ha reagito positivamente ai risultati elettorali. La seduta si è conclusa con segnali di ottimismo tra gli investitori, dopo il voto che ha visto la sconfitta di Viktor Orban.

Listino azionario di Budapest in ampia crescita dopo l'esito delle elezioni in Ungheria con la sconfitta di Viktor Orban e la vittoria di Peter Magyar: il Budapest Stock Index ha chiuso in aumento del 4,9% a 139.459 punti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Borsa di Budapest chiude in forte rialzo (+4,9%) dopo il voto La Borsa di Budapest di corsa dopo l'esito del voto in UngheriaPasso deciso della Borsa di Budapest dopo l'esito delle elezioni in Ungheria con la sconfitta di Viktor Orban e la vittoria di Peter Magyar.