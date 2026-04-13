La biblioteca di Concorezzo selezionata per un innovativo progetto di inclusione per bambini

Una biblioteca di Concorezzo è stata scelta per partecipare a un nuovo progetto dedicato all’inclusione culturale dei bambini con neurodivergenze e disabilità cognitive. Il programma si concentra sull’accessibilità, con un’attenzione particolare ai disturbi dello spettro autistico. L’iniziativa mira a favorire la partecipazione dei più giovani alla vita culturale, offrendo spazi e attività pensati per le loro esigenze specifiche.

Un progetto innovativo dedicato all’accessibilità culturale per bambini con neurodivergenze e disabilità cognitive, con particolare attenzione anche ai disturbi dello spettro autistico. È il progetto “Vengo anch’io”, promosso da Itinerari Paralleli Impresa Sociale, ArteVOX Teatro e Fondazione Don.🔗 Leggi su Monzatoday.it

L'inclusione va su due ruote: innovativo progetto tra Medea, Moto Club e Federmoto"Twex" è rivolto a ragazzi tra i 12 e i 18 anni con autismo ad alto funzionamento o con disabilità intellettive lievi: coinvolti anche l'ex dirigente...

“Didattica e Arti terapie – tecniche creative in ambito scolastico”: il master innovativo di eCampus per ripensare la scuola attraverso creatività e inclusioneQuesto percorso formativo offre la possibilità concreta di acquisire strumenti teorici e metodologici avanzati per integrare tecniche creative, come...