La Asl dopo la segnalazione di Pettinari sul condominio di via Lazio | Bonifica entro 15 giorni

Dopo la segnalazione di un movimento locale riguardante un problema di degrado ambientale e rischio igienico-sanitario in un condominio di via Lazio, la Asl ha risposto con un comunicato ufficiale. L’ente ha indicato che entro 15 giorni verranno effettuati interventi di bonifica nell’edificio coinvolto. La questione era stata sollevata pubblicamente e ha portato a una presa di posizione da parte delle autorità sanitarie.

Degrado ambientale e rischio igienico-sanitario in un condominio di via Lazio 61: dopo la segnalazione del movimento “Pettinari per l’Abruzzo”, la Asl è intervenuta intimando interventi immediati di bonifica. Lo fa sapere lo stesso movimento guidato da Domenico Pettinari, che parla di "“ennesima.🔗 Leggi su Ilpescara.it Dopo la sentenza Cedu, l’Asl Napoli 1 dichiara che fornirà i dati sanitari entro 60 giorni: un passo atteso da anniNei soli ultimi 30 anni, i cittadini delle Province di Napoli e Caserta hanno visto perdere non meno di tre anni di aspettativa di vita media per... Leggi anche: Villa Castelli, due giorni senza guardia medica: segnalazione alla Asl Argomenti più discussi: Asl Latina, inaugurate le Case di Comunità di Formia e Gaeta e l’ospedale di comunità a Gaeta; Campania, Fico sblocca i fondi per Asl e ospedali: Ora le assunzioni; Sospensione idrica, Aca: stop di 48 ore e acqua potabile solo dopo i controlli Asl; Stop all'acqua per 48 ore, come prepararsi e cosa fare dopo il ripristino: tutte le regole da seguire [VIDEO]. Sospensione idrica, Aca: stop di 48 ore e acqua potabile solo dopo i controlli Asl L’erogazione idrica nei 22 comuni interessati dai lavori sulla condotta Giardino sarà sospesa per 48 ore, dalle 6 di lunedì 13 aprile alle 6 di mercoledì 15. Lo ha spiegato la p - facebook.com facebook