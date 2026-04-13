Kings League il programma dell' ottava giornata e dove vederla | Brocchi e Calaio in campo

L’ottava giornata di Kings League si svolge a Cologno Monzese e vede la partecipazione di allenatori come Brocchi e Calaio, che scendono in campo per le rispettive squadre. L’evento si svolge nel pomeriggio e può essere seguito in diretta su piattaforme digitali dedicate. La giornata prevede incontri tra diverse squadre, con alcune partite che sono state trasmesse in streaming. La competizione è in corso da diverse settimane, attirando un pubblico appassionato.

Cologno Monzese, 13 aprile 2026 – Ottava giornata di Kings League a Cologno Monzese. Dopo i risultati delle partite giocate lunedì e i primi risultati della seconda edizione della competizione ideata dall'ex campione del Barcellona Gerard Piqué, le squadre sono nuovamente pronte a darsi battaglia alla Fonzies Arena per l’ottavo turno della competizione accompagnando il lunedì di tutti gli appassionati del torneo. Il primo calcio d'inizio sarà alle 17, i Boomer affronteranno i Gear 7. La squadra del rapper Fedez è alla ricerca della seconda vittoria consecutiva dopo il successo della scorsa settimana contro le Zebras. La rosa dei Pirati arriva alla gara di oggi dal ko dello scorso turno contro gli Alpak per 7-4.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kings League, il programma dell'ottava giornata e dove vederla: Brocchi e Calaio in campo Leggi anche: Kings League, il programma della sesta giornata e dove vederla Kings League, il programma della settima giornata e dove vederlaCologno Monzese, 6 aprile 2026 – Settima giornata di Kings League a Cologno Monzese.