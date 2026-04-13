Un ragazzino di quasi 10 anni ha attirato l’attenzione per aver guidato una Lamborghini in modo “perfetto” prima di raggiungere questa età. La notizia è stata riportata dai media locali, che hanno sottolineato la sua abilità alla guida. La famiglia ha mostrato alcune immagini che lo ritraggono al volante di un'auto di lusso, senza fornire dettagli sulle circostanze in cui è avvenuto il fatto.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Kimi Antonelli ha dimostrato sin da giovane di avere un dono straordinario per il motorsport. Oggi è considerato uno dei giovani piloti più impressionanti ad entrare nel mondo della Formula 1 negli ultimi anni. Il suo talento nascenti hanno attirato l’attenzione di Mercedes, che lo ha fortemente sostenuto. Antonelli, ora il più giovane leader di campionato nella storia della Formula 1, sta mostrando il potenziale che tutti avevano predetto. Un percorso fulmineo che ha stupito esperti e appassionati, il suo viaggio è iniziato da molto lontano.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Kimi Antonelli: guidava una Lamborghini ‘perfettamente’ prima dei 10 anni.

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Kimi Antonelli | La scelta Mercedes

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