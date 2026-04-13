Kim Juventus Spalletti vuole riabbracciare il difensore Le difficoltà economiche dell’operazione e la concorrenza dei rivali

L’allenatore desidera riaccogliere il difensore che ha già avuto sotto la sua guida in passato. Tuttavia, l’operazione presenta problemi economici e si scontra con la presenza di altri club interessati al giocatore. La trattativa si svolge tra diverse società, con le parti che cercano di trovare un accordo che soddisfi tutti. La questione coinvolge aspetti finanziari e competizione tra club rivali.

di Angelo Ciarletta Kim Juventus, mister Spalletti vuole riabbracciare il difensore allenato al Napoli. Ecco le difficoltà economiche dell’operazione e la concorrenza. La Juve punta a rinforzare la difesa e guarda in Germania. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club bianconero sta valutando il profilo di Kim Min-jae. Luciano Spalletti riabbraccerebbe volentieri il calciatore e potrebbe muoversi in prima persona per convincerlo a sposare il progetto torinese. MERCATO JUVE LIVE Il sudcoreano è finito nella lista dei cedibili dei bavaresi e la Juve prepara il colpo, pur dovendo monitorare attentamente i costi legati a ingaggio e cartellino.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kim Juventus, Spalletti vuole riabbracciare il difensore. Le difficoltà economiche dell’operazione e la concorrenza dei rivali Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione alla concorrenza dei rivali. Le ultimissime novitàPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Pellegrini Juventus, il rinnovo con la Roma si complica. La posizione dei bianconeri e la concorrenza delle rivalidi Redazione JuventusNews24Pellegrini Juventus, il rinnovo di contratto con la Roma si complica sensibilmente.