Kim-Juve ora Spalletti spinge per il suo arrivo | le ultime

Luciano Spalletti sta cercando di tornare a lavorare con Kim-Juventus, dopo aver diretto il giocatore al Napoli. Al momento, sono in corso negoziati tra le parti per definire i dettagli del possibile trasferimento. La trattativa è in fase avanzata, ma non sono stati ancora raggiunti accordi definitivi. Le discussioni proseguono con l’obiettivo di portare il difensore alla Juventus.

Luciano Spalletti spinge per tornare a lavorare con Kim dopo l’esperienza al Napoli: ecco come procede la trattativa. Juve sempre molto attiva sul mercato in vista della prossima stagione. La dirigenza di corso Galileo Ferraris vuole allestire una rosa di primissimo livello e regalare a Luciano Spalletti rinforzi mirati e di qualità per recitare un ruolo da protagonista sia nel campionato di Serie A sia in Champions League, in caso di eventuale qualificazione. Kim (Ansa Foto) – calciomercato.it Il tecnico di Certaldo spinge per riabbracciare Kim Min-Jae, difensore centrale classe 1996 del Bayern Monaco e della nazionale sudcoreana, con cui ha già condiviso una splendida esperienza a Napoli, culminata con la vittoria dello scudetto.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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