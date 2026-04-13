Arda Güler, giovane talento del Real Madrid, ha attirato l’attenzione di diversi addetti ai lavori per le sue prestazioni. Un commento recente lo definisce come un possibile protagonista anche in Serie A. Sul fronte delle indiscrezioni di mercato, si parla di un interesse da parte di un club italiano, con un focus particolare su alcune figure tecniche e sui calciatori coinvolti.

“Arda Güler del Real Madrid talento vero, può essere protagonista un giorno anche in Serie A”. In un momento davvero molto delicato della Serie A 202526, abbiamo raccolto il punto di vista di Dundar Kesapli, celebre giornalista internazionale e Presidente dell’Associazione dei Giornalisti del Mediterraneo, figura di riferimento per il dialogo calcistico tra Italia e Turchia. Corrispondente in Italia per svariati media turchi, ha collaborato, tra gli altri, con Rai International, Rai News 24, Sky and TV News 24. Kesapli analizza per noi, in esclusiva, la corsa scudetto, il futuro della Nazionale italiana, il valore di profili come Osimhen e Mourinho e un talento turco pronto per una big di Serie A.🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Kesapli: “Güler top per Serie A. Su Mourinho e Osimhen..”

Champions: Spalletti ritrova Osimhen, l’Inter evita MourinhoA Nyon sono andati in scena i sorteggi per scoprire le squadre che si affronteranno ai Playoff di Champions.

Spalletti su Osimhen e Icardi: «Hanno il numero 9 come gruppo sanguigno. Osimhen sfonda le porte, Icardi è uno dei migliori finalizzatori che ho avuto»André Juventus, i bianconeri ci riprovano: in programma un nuovo assalto in estate, il Wolverhampton ha già fissato il prezzo Calciomercato Juve,...