Nell’ultima puntata di OA Focus, trasmessa su YouTube, è stata ospite la giocatrice di Busto Arsizio. Durante l’intervista, ha commentato il suo anno a Conegliano e ha parlato della sua presenza in Nazionale, sottolineando come l’allenamento sia un aspetto fondamentale. Ha anche condiviso riflessioni sul passato, presente e futuro della sua carriera, offrendo dettagli che hanno catturato l’attenzione degli spettatori.

Katja Eckl è stata l’ospita dell’ultima puntata di OA Focus, in onda sul canale Youtube di OA Sport. La giocatrice di Busto Arsizio ha parlato di passato, presente e futuro, regalando spunti di interesse davvero importanti. La nativa di Bolzano parte con il suo racconto proprio dalle origini: “ Gli inizi? Ho fatto quasi sempre pallavolo anche perché non ero portata per gli sport invernali, essendo troppo freddolosa – sorride – Mia mamma giocava a pallavolo, mio fratello idem, per cui dopo ho iniziato anche io ai tempi delle elementari. Prima la Serie C, quindi la B1 e la promozione in A1 con Talmassons. Un risultato che ha avuto un sapore particolare in un anno meraviglioso in una società che porto nel cuore e nella quale potrei anche tornare in futuro.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Katja Eckl: “L’anno a Conegliano mi ha dato tanto. Presenza stabile in Nazionale? Conta l’allenamento”

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