Kate Middleton si trova ancora una volta sotto i riflettori, questa volta a causa della sorella Pippa, coinvolta in una disputa con i vicini legata a una proprietà di 32 stanze. Recentemente, Pippa è stata al centro di accuse di comportamenti considerati snob dai residenti del quartiere. La vicenda si aggiunge alle recenti tensioni che coinvolgono la famiglia, già scossa dall’arresto di un noto personaggio.

Non bastava l’arresto di Andrea a imbarazzare Kate Middleton e William ora ci pensa Pippa, finita al centro di una vicenda piuttosto controversa e descritta dai suoi vicini come una “snob”. La sorella di Kate e suo marito infatti sono i protagonisti di uno scandalo che sta facendo molto discutere e che rischia di coinvolgere, inevitabilmente, anche la Royal Family. I vicini contro Pippa Middleton. Tutto nasce da un vialetto, ossia Mill Lane. Si tratta di una stradina che passa attraverso la tenuta di Barton Court nel Berkshire ed è percorsa da decenni dagli abitanti di Kintbury per raggiungere il centro del villaggio, ma anche i sentieri della zona e la chiesa di St Mary’s.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton in imbarazzo per la sorella Pippa: la guerra con i vicini e la casa con 32 stanze

Kate Middleton e l’aiuto segreto della sorella Pippa nei momenti più difficiliQuel messaggio, che mise a tacere mesi di teorie cospirative, fu applaudito per la sua onestà.

Pippa Middleton e il marito James Matthews fanno infuriare i vicini di casa: “Hanno chiuso la strada che porta alla chiesa”Pippa Middleton, sorella di Kate, e il marito James Matthews non sarebbero i ‘vicini di casa ideali’.