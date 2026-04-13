Karate sport e comunità | l’Open d’Italia accende Riccione con la presenza di 2 mila atleti
Dal 10 al 12 aprile Riccione ha accolto la 25esima edizione dell’Open d’Italia di Karate, una delle competizioni più rilevanti nel calendario della Federazione italiana di judo, lotta, arti marziali. L’evento ha visto la partecipazione di circa 2.000 atleti provenienti da diverse regioni, creando un’occasione di confronto e crescita per gli appassionati di questa disciplina. La manifestazione ha coinvolto molte categorie e ha attirato pubblico e addetti ai lavori.
Dal 10 al 12 aprile Riccione ha ospitato la 25esima edizione dell’Open d’Italia di Karate, una delle tappe più attese del calendario Fijlkam, settore Karate. Oltre 2.000 atleti provenienti da tutta Italia hanno trasformato il PlayHall “Massimo Pironi” in un’arena vibrante di energia, talento e.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Karate, a Riccione torna l’Open League: oltre 1600 giovani atleti al PlayHallRiccione si prepara ad accogliere uno dei principali appuntamenti del karate giovanile italiano.
Open league senior di karate, a Padova 221 atleti e 91 squadre provenienti da tutta ItaliaSi è chiusa al Palasport Arcella l’edizione 2026 della Open League Senior di karate, primo appuntamento nazionale dell’anno per la categoria seniores.