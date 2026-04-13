Karate sport e comunità | l’Open d’Italia accende Riccione con la presenza di 2 mila atleti

Dal 10 al 12 aprile Riccione ha accolto la 25esima edizione dell’Open d’Italia di Karate, una delle competizioni più rilevanti nel calendario della Federazione italiana di judo, lotta, arti marziali. L’evento ha visto la partecipazione di circa 2.000 atleti provenienti da diverse regioni, creando un’occasione di confronto e crescita per gli appassionati di questa disciplina. La manifestazione ha coinvolto molte categorie e ha attirato pubblico e addetti ai lavori.