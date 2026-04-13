Karate Premier League WKF Leshan | Maresca d’argento bronzo per Martina e Ciani Italia protagonista in Cina

In Cina si è conclusa la quinta giornata della tappa del circuito mondiale di karate WKF Premier League a Leshan. L’Italia ha conquistato tre medaglie: Maresca si è fermato in finale nella categoria dei 67 kg, perdendo contro l’uzbeko Rashidov, mentre Martina e Ciani hanno ottenuto rispettivamente due bronzi nelle categorie degli 84 kg e sopra i 84 kg. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi atleti internazionali.

Cala il sipario a Leshan, in Cina, sulla terza tappa 2026 della Premier League WKF. L’ultima giornata, interamente dedicata alle finali per le medaglie, ha visto gli azzurri assoluti protagonisti sui tatami cinesi, confermando l’altissimo livello della scuola italiana del karate in campo internazionale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it La prestazione di punta è stata quella di Luca Maresca.🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Karate, Premier League Leshan: Maresca in finale per l’oro, Sabatino per il bronzo Karate, Maresca in finale per l’oro nella tappa di Leshan della Premier League. Sabatino per il bronzoHa preso ufficialmente il via la tappa di Leshan (Cina) valevole per la Premier League di karate 2026.