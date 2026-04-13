K Sport profumo di serie D Torelli beffa il Matelica

In una partita valida per il campionato di Serie D, K Sport Montecchio ha conquistato una vittoria 1-0 sul Matelica. La rete decisiva è arrivata nel secondo tempo, con il gol di Torelli. La squadra ospite ha schierato Ginestra, Montella, Merli (sostituito da Bonvin al 45’ st), Bucari, Bianchi L., Lapi e Mengani E. La gara si è svolta senza altri cambi significativi e con poche occasioni da rete.

matelica 0 k sport montecchio 1: Ginestra, Montella, Merli (45’ st Bonvin), Bucari, Bianchi L., Lapi, Mengani E. (28’ st Pedrini), Tomas Caleir, Touray (42’ st Tittarelli), D’Errico (42’ st Sfasciabasti), Bianchi D.. All. Santoni. K-SPORT MONTECCHIO GALLO: Bellucci, Camilloni, Procacci, Dominici, Nobili, Carta, Montagna (34’ st Romualdi), Torelli, Bardeggia (11’ st Rivi), Buonavoglia (34’ st Broso), Sollaku (11’ st Fabbri). All. Magi. Arbitro: Frascà di Locri. Rete: 44’ st Torelli. Note: spettatori 400 circa, angoli 6-5; ammoniti Nobili, Sollaku, Buonavoglia. È una vittoria che profuma di serie D quella che la formazione di mister Magi conquista in extremis sul campo del Matelica.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - K Sport, profumo di serie D. Torelli beffa il Matelica Il K-Sport corre con Torelli. Espugnata Montegranaro0 K-SPORT MONTECCHIO 2 (4-4-2): Taborda; Iuvalè, Capodaglio, Alidori, Stortini (21’st Vessella); Evangelisti (13’st Albanesi), Gomis, Capponi,... Matelica. Scandurra: "A Jesi la beffa nel finale»Il Matelica, privo di Marino squalificato e Pedrini infortunato, e senza mister Giuseppe Santoni in panchina (pure lui fermato dal giudice sportivo),...