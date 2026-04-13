KISS | La casa sulla luna

Il programma spaziale Artemis ha subito una svolta significativa a causa delle recenti tensioni internazionali, delle crisi economiche e dei tagli ai finanziamenti pubblici. Di conseguenza, il progetto di una stazione orbitante è stato abbandonato, poiché le risorse sono ora dedicate principalmente alle missioni di sbarco sulla Luna. Questa decisione rappresenta un cambiamento importante nelle priorità delle attività spaziali ufficiali.

Tra guerre, crisi internazionali e tagli ai fondi, cambia per sempre il programma Artemis. Addio alla stazione orbitante perchè tutte le risorse sono concentrate sui nuovi sbarchi. Dopo quante aggressioni con lesioni gravi si può espellere un immigrato o anche solo rinchiuderlo in galera? A me sembrerebbe ovvio che arresto e condanna scattino già alla prima violenza, se poi le risse sono continue penso che sia giusto buttare la chiave. E invece no, la giustizia prima di prendere la decisione di privare della libertà uno straniero violento, a quanto pare ci pensa due volte. Anzi, per la precisione dieci. Tanti sono i fermi di polizia nei confronti di un extracomunitario che staziona tra Marche ed Emilia Romagna.🔗 Leggi su Laverita.info Via Don Orione: "Viaggio sulla luna? Ci manderei gli incivili, anche se mi dispiacerebbe per la luna"Nel segnalare per l'ennesima volta questa situazione incresciosa davanti al liceo Cassarà di via Don Orione, non so più cosa dire, se non che adesso... Lo storico viaggio sulla Luna di Artemis II nel video pubblicato dalla Casa Bianca – Il video(Agenzia Vista) Washington, 11 aprile 2026 Dopo più di 50 anni, l’umanità è tornata nello spazio profondo con equipaggio umano. Let Me Kiss You | ROMANCE | Full Movie in English