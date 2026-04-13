Juventus Senesi gela la Juve | il difensore chiede troppo

Il calciomercato dei difensori centrali si fa più acceso con una novità che coinvolge direttamente la Juventus. Il difensore ha espresso interesse per un trasferimento in un club internazionale e ha richiesto un ingaggio considerato troppo alto dalla società bianconera. La trattativa tra le parti si è complicata, creando incertezza sul suo futuro in squadra. La situazione resta da seguire nei prossimi giorni.

Calciomercato: Senesi gela la Juventus, il futuro del difensore parla inglese l mercato dei difensori centrali entra nel vivo con un colpo di scena che riguarda da vicino la Juventus. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira tramite un post sui propri canali social, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Senesi gela la Juve: il difensore chiede troppo Roma e Juventus si contendono il difensore Senesi per rinforzare la retroguardiaIn mercato e campionato, la Roma si muove in parallelo tra obiettivi sportivi e riflessioni strategiche sul reparto difensivo. Juventus vicina a Senesi: il difensore è il primo obiettivo per la difesaLa Juventus punta a dare solidità al reparto difensivo, avviando una revisione strutturale della zona arretrata. Perché la Juventus vuole Senesi l'occasione low cost per la difesa di Spalletti