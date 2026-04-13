Juventus | preoccupazione per Yildiz

La Juventus ha conquistato una vittoria per 1-0 contro l’Atalanta, con un gol di Jérémie Boga. La partita ha dato tre punti importanti nella corsa alla qualificazione in Champions League. Tuttavia, la prestazione di Kenan Yildiz ha suscitato alcune preoccupazioni tra i tifosi e i osservatori, senza che siano stati forniti dettagli sui motivi specifici. La squadra si prepara ora alle prossime sfide di campionato.

La vittoria per 1-0 della Juventus sul campo dell’ Atalanta (gol di Jérémie Boga) ha regalato tre punti fondamentali per la corsa Champions, ma ha anche lasciato una piccola preoccupazione legata a Kenan Yildiz. Il talento turco, partito titolare nonostante fosse in dubbio, ha disputato una prestazione sottotono ed è stato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: preoccupazione per Yildiz Juventus: preoccupazione doppiaLa Juventus ha archiviato la sfida contro il Genoa con una vittoria per 2-0, ma la gioia per i tre punti è stata subito offuscata da due nuovi... Juventus: nuova preoccupazione per VlahovicLa vittoria della Juventus contro il Genoa doveva essere una serata da incorniciare, con tre punti importanti in Serie A e un passo avanti nella... Kenan Yildiz is INSANE