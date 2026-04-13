Juventus One ha ottenuto la qualificazione alle Finali Nazionali. L'allenamento si è svolto alla presenza di Comolli e Bodino, con giornalisti e pubblico presenti sul campo. Durante l’evento sono stati condivisi foto e video che mostrano le attività svolte dal team. Il progetto coinvolge giovani atleti e si è concluso con questa fase di preparazione prima della partecipazione alle finali.

di Marco Baridon Juventus One ha staccato il pass per le Finali Nazionali: è andato in scena un allenamento aperto alla presenza di Comolli e Bodino: FOTO, VIDEO. (inviato al Centro Sportivo di Porte di Pinerolo) – Si sono concluse le intense fasi regionali dei campionati per le formazioni di Juventus One, la squadra paralimpica ufficiale del club bianconero che milita nelle competizioni della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DCPS) della FIGC. Dopo settimane di sfide appassionanti, il bilancio per i colori bianconeri è estremamente positivo e si proietta verso i prossimi decisivi appuntamenti. ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE Il cammino verso Tirrenia e l’allenamento aperto.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus One alle Finali Nazionali, allenamento aperto alla presenza di Comolli e Bodino: FOTO, VIDEO e il racconto del progetto

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