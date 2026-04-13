Juventus Locatelli Sono distrutto per il mancato mondiale

Dopo la partita contro l’Atalanta, Manuel Locatelli ha rilasciato un'intervista ai microfoni di DAZN, in cui ha commentato il suo stato d’animo. Il centrocampista ha dichiarato di essere molto deluso per non aver partecipato al Mondiale, affermando di sentirsi “distrutto” per questa assenza. Ha anche condiviso alcuni dettagli sul suo ultimo mese, senza entrare in aspetti personali o motivazioni.

Locatelli racconta il suo ultimo mese. Dopo la partita contro l’Atalanta, Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di DAZN. Il centrocampista della nazionale e capitano della Juventus non ha nascosto la delusione per la mancata qualificazione al mondiale. “Questa cosa mi ha sfondato. Mi viene il magone perché L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Locatelli “Sono distrutto per il mancato mondiale” Juventus, Locatelli dopo “Sono distrutto e svuotato”La disperazione di Locatelli Manuel Locatelli su Instagram non è riuscito a trattenere tutta la sua delusione per la mancata qualificazione... Juventus, TS “Locatelli emotivamente distrutto dopo l’errore dal dischetto”“Locatelli emotivamente distrutto” In base a quanto riportato da Tuttosport, Locatelli è apparso distrutto dopo l’errore dal dischetto contro il... LOCATELLI (CAPITANO DELLA JUVENTUS) MI HA BLOCCATO SUI SOCIAL!