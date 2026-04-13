Juventus Lewandowski | la decisione spetta al giocatore

Il futuro di Robert Lewandowski, attaccante di grande esperienza, è al centro delle discussioni nel mondo del calcio. Le trattative riguardano diverse nazioni, tra cui Spagna, Stati Uniti e Italia, e sono al momento in mano alla decisione del giocatore. La sua scelta potrebbe influenzare le prossime mosse delle squadre interessate. La situazione rimane in evoluzione, con aggiornamenti attesi nelle prossime settimane.

Il futuro di Robert Lewandowski è diventato uno dei temi più caldi del calciomercato internazionale, con un intreccio che coinvolge Spagna, Stati Uniti e Italia. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano attraverso il suo canale YouTube, l’attaccante polacco si trova davanti a un bivio fondamentale che condizionerà l’ultima fase L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Lewandowski: la decisione spetta al giocatore Juventus, per Lewandowski la decisione spetta al giocatoreIl futuro di Robert Lewandowski è diventato uno dei temi più caldi del calciomercato internazionale, con un intreccio che coinvolge Spagna, Stati... Leggi anche: Mateta si opera? Possibile intervento al ginocchio per l’obiettivo della Juventus. La decisione del giocatore e del Crystal Palace Calafiori BACK ON + Lewandowski REAL TALKS! | Juventus Transfer News