Juventus | la rinascita bianconera

Nella seconda metà della stagione, la squadra di calcio ha mostrato segnali di miglioramento sotto la guida dell’allenatore Luciano Spalletti. Dopo un inizio difficile, il club ha ottenuto risultati positivi e ha rafforzato la propria posizione in classifica. La squadra ha migliorato le prestazioni difensive e ha raccolto più punti rispetto alle prime partite. Questi cambiamenti sono stati evidenti nelle ultime gare disputate.

La Juventus di Luciano Spalletti ha vissuto una vera e propria rinascita nella seconda parte della stagione. Da squadra in difficoltà, reduce da una pesante eliminazione in Champions League e da una sconfitta interna contro il Como che sembrava aver spento ogni ambizione, i bianconeri sono tornati prepotentemente in corsa L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: la rinascita bianconera Juventus: un documentario racconta la storia bianconeraUn nuovo capitolo si aggiunge alla narrazione della Juventus attraverso il cinema e la televisione. Juventus Forward, al via la nuova start up bianconeraJuventus Forward: la nuova start up biannconera La Juventus ha lanciato ufficialmente ‘Forward. Spalletti alla Juventus: la rinascita bianconera è iniziata!