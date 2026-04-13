Juventus il gol dell’ex di Boga può valere 60 milioni

Una rete realizzata dall’ex giocatore di Boga ha determinato una vittoria importante per la squadra, portando il risultato finale e influenzando la posizione in classifica. La vittoria ha ridotto a tre punti il divario tra il Milan e la squadra in prima posizione, modificando gli equilibri nella corsa alla qualificazione in Champions League. L’episodio si è verificato nel corso di una partita di campionato tra le due squadre.

Il più classico dei gol dell’ex di Boga ha regalato una vittoria cruciale nella corsa Champions. Il Milan adesso dista solo 3 punti. La Juve vede la Champions: Boga stende l’Atalanta, Spalletti blinda il quarto posto. Una vittoria di resilienza, cinismo e cuore. La Juventus espugna il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, il gol dell’ex di Boga può valere 60 milioni Juventus, Boga: scommessa vinta che può valere la ChampionsJeremie Boga è la scommessa vinta di Ottolini e Spalletti che può portare la Juve in Champions. Diretta gol Serie A LIVE: Atalanta Juventus 0-1, la decide il gol dell’ex di BogaSenesi Juve, il colpo sta per sfumare? L’annuncio di Moretto che gela i bianconeri! Sommer respinge le sirene d’addio all’Inter: «Contento di giocare...