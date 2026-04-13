Juventus | il futuro del vivaio

La Juventus ha annunciato che rafforzerà il proprio settore giovanile, con investimenti e programmi dedicati alla crescita dei ragazzi. La società ha presentato nuove strutture e iniziative per valorizzare i talenti emergenti e migliorare le opportunità di formazione. La strategia mira a creare un percorso di sviluppo interno che possa portare giocatori pronti ad approdare in prima squadra o a essere trasferiti in altri club.

La Juventus continua a puntare forte sui giovani del proprio vivaio e sul futuro. Nella recente uscita della Juventus Next Gen, il talento Adin Licina (classe 2007) ha lasciato il segno segnando un gol di grande qualità, confermando le ottime sensazioni che sta trasmettendo allo staff tecnico bianconero. Arrivato a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: il futuro del vivaio Juventus: i giovani talenti del vivaioLa Juventus continua a puntare sui giovani talenti del proprio vivaio e Luciano Spalletti ha deciso di accelerare l’integrazione di Lorenzo Anghelè,... Leggi anche: Rivoluzione vivaio: la Roma punta Ruggero Ludergnani per l’architettura del futuro Inter cerca Sbravati: il futuro del vivaio bianconero