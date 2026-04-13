Juventus | conquistato il quarto posto

La Juventus ha raggiunto il quarto posto in classifica di Serie A dopo aver vinto 1-0 contro l’Atalanta sabato 11 aprile 2026. La partita si è svolta sul campo della squadra avversaria. La squadra bianconera si trova ora in solitaria in quella posizione, grazie al risultato ottenuto in questa giornata di campionato.

La Juventus ha conquistato il quarto posto in solitaria in Serie A grazie alla vittoria per 1-0 sul campo dell’Atalanta di sabato 11 aprile 2026. Un successo sofferto ma prezioso, firmato dal gol di Jérémie Boga poco dopo l’intervallo, che ha permesso ai bianconeri di scavalcare proprio la Dea e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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La Juventus conquista il quarto posto con una vittoria sull'Atalanta