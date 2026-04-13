Juve il ko col Gala è stato un punto di svolta | così è iniziata la scalata al quarto posto

Dopo l'eliminazione dalla competizione europea per mano di una squadra turca, la squadra ha ottenuto quattro vittorie e due pareggi nelle partite successive. La sconfitta contro i turchi è considerata un momento decisivo, che ha segnato un punto di svolta nella stagione. Tra le novità del momento c’è anche l’arrivo di un nuovo giocatore, che ha attirato l’attenzione e portato novità in rosa.

Se la Juventus dovesse qualificarsi in Champions, la cartolina stagionale sarebbe un mix delle bellezze di Milano, Bergamo e del lago di Como. Una sorta di spot per un weekend da sogno in Lombardia, un po’ come quello vissuto dalla Signora nelle ultime ore. Nell’arco di due giorni e di una cinquantina di chilometri, quelli che dividono le tre città, il finale campionato di capitan Locatelli e compagni ha preso una piega diversa. I bianconeri sono scattati in classifica un po’ come Boga in campo. Tanto che adesso, dopo la vittoria in casa dell’Atalanta e le cadute di Milan e Como, la squadra di Luciano Spalletti è quarta (a +2 su Fabregas e +3 su Gasperini) e ha il destino Champions tra le mani.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, il ko col Gala è stato un punto di svolta: così è iniziata la scalata al quarto posto La scalata all’Europa. Atalanta, due colpi. Lazio ko: sesto postodi Fabrizio Carcano L’Atalanta vince nel deserto dell’Olimpico, piegando la Lazio per 2-0, e si riprende il sesto posto, scavalcando momentaneamente... Spalletti dopo Roma-Juve: «Soddisfatto della reazione, ma non di tutto. Quarto posto? Vi rispondo così»Nell'analisi post-gara tra Roma e Juventus, l’allenatore bianconero espone una lettura mirata agli elementi concreti della partita, all’atteggiamento...