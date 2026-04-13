Juve Comolli annuncia un altro rinnovo | Non è Vlahovic

Il dirigente della società calcistica ha annunciato un altro rinnovo di contratto, specificando che non si tratta di Vlahovic. Ha inoltre dichiarato che potrebbero esserci aggiornamenti nelle prossime giornate. La discussione si è svolta in occasione di un evento pubblico, senza indicare dettagli sui nomi coinvolti o sui termini dell’accordo. Restano da capire quali saranno le prossime mosse ufficiali della squadra in vista della stagione.

Comolli è in vena di proclami. A margine di un evento di Juventus One, la squadra paralimpica del club di Torino, il CEO della Juve ha dichiarato che il mercato estivo dei bianconeri “sarà ambizioso a prescindere da come finirà questo campionato”. Dunque, non sarà legato alla qualificazione o meno alla Champions. Ricordando ancora una volta come il club di Exor potrebbe incorrere in sanzioni da parte dell’UEFA, la quale ha da mesi avviato una indagine per violazioni di alcune norme del Fair Play finanziario. Comolli ha risposto anche sul tema rinnovi, frenando su quello di Dusan Vlahovic: “Ho sempre detto che avremmo parlato a fine stagione e così sarà.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juve, Comolli annuncia un altro rinnovo: “Non è Vlahovic” Leggi anche: Juve, Comolli annuncia il rinnovo di Yildiz: «È un leader vero» Leggi anche: Vlahovic Juve, trovata una scorciatoia per il rinnovo: Comolli può mettere in atto questa strategia