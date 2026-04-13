Juan Jesus ci mette la faccia dopo il pari del Napoli a Parma | Mi assumo io la responsabilità
Dopo il pareggio del Napoli a Parma, Juan Jesus ha pubblicato un messaggio sul suo profilo Instagram in cui si assume la responsabilità dell’andamento della partita, affermando che non ha giocato al suo meglio. Nell’intervento, il difensore ha espresso un senso di responsabilità nei confronti della squadra e dei tifosi partenopei, senza approfondire ulteriori dettagli sulla prestazione. La dichiarazione arriva a margine di un incontro valido per il campionato di Serie A.
Juan Jesus pubblica un post sul suo account Instagram in cui per certi versi si scusa con il Napoli e con il popolo partenopeo dopo il pareggio di Parma: "Ieri non sono stato al mio livello".🔗 Leggi su Fanpage.it
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