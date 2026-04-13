Juan Jesus ci mette la faccia dopo il pari del Napoli a Parma | Mi assumo io la responsabilità

Dopo il pareggio del Napoli a Parma, Juan Jesus ha pubblicato un messaggio sul suo profilo Instagram in cui si assume la responsabilità dell’andamento della partita, affermando che non ha giocato al suo meglio. Nell’intervento, il difensore ha espresso un senso di responsabilità nei confronti della squadra e dei tifosi partenopei, senza approfondire ulteriori dettagli sulla prestazione. La dichiarazione arriva a margine di un incontro valido per il campionato di Serie A.