Un artista francese ha spiegato il motivo per cui il suo progetto artistico, iniziato 15 anni fa, continua a ricevere attenzione e interesse. Si tratta di un’opera che si basa sulla condivisione e coinvolge la comunità, mantenendo vivo il suo messaggio attraverso mostre e iniziative pubbliche. L’artista ha parlato di questa esperienza come di una manifestazione che celebra la forza della collaborazione tra le persone.

Di chi sono i volti che vedete? Di un'ottantina di artigiani, di 12 aziende diverse, sparse per tutta Italia: è così si è composto un grande ritratto collettivo dedicato alle persone il cui lavoro, il cui sapere e i cui gesti sapienti custodiscono un patrimonio di competenze che rende unico il nostro Paese. È una suggestiva installazione site-specific del progetto Inside Out ideato da JR, il leggendario artista francese, da sempre sostenuto da Galleria Continua, celebre in tutto il mondo per i suoi interventi artistici e partecipativi: Inside Out è un progetto itinerante che ha ormai 15 anni di vita. A dirla tutta, è il più grande progetto di arte partecipata al mondo.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - JR: «La mia opera-manifesto per la mostra Insieme: la nostra forza sta nella condivisione»

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