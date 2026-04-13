Domenica 12 aprile, i prati di Jovençan sono stati teatro di una tradizione locale che vede protagoniste le batailles de reines, una competizione tra bovine che mette in mostra la forza e la selezione genetica delle bestie della zona. La manifestazione ha visto la vittoria di una regina locale, con alcuni nuovi nomi che si sono affermati sul podio. La giornata ha coinvolto appassionati e allevatori, confermando l’importanza di questa tradizione nel territorio.

La domenica 12 aprile ha i prati di Jovençan protagonisti di una sfida di forza e tradizione, con le batailles de reines che hanno messo alla prova la selezione genetica delle migliori bovine della zona. Nonostante il clima rigido abbia segnato l’atmosfera, il concorso eliminatorio ha registrato la partecipazione di 90 esemplari, un numero leggermente inferiore rispetto alle 100 iscrizioni previste inizialmente, confermando comunque l’alto livello competitivo del settore. Il dominio locale e l’ascesa dei nuovi nomi nelle categorie principali. L’evento ha messo in luce la straordinaria qualità degli allevamenti di casa, che sono riusciti a piazzare ben 6 regine sui 12 posti totali messi in palio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jovençan, sfida tra regine: trionfo locale e nuovi nomi sul podio

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