Jorit ha dipinto Francesca Albanese a Barra e ha dovuto correggere il colore degli occhi

A Napoli Est, lungo il murale dedicato a Francesca Albanese, relatrice Onu per i territori palestinesi, l’artista ha apportato alcune correzioni al colore degli occhi. L’opera si trova sul muro di corso Bruno Buozzi ed è stata realizzata da Jorit. La modifica riguarda specificamente i dettagli del volto rappresentato, in particolare gli occhi, che sono stati ritoccati dopo aver completato il dipinto.