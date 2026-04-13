Jorit ha dipinto Francesca Albanese a Barra e ha dovuto correggere il colore degli occhi
A Napoli Est, lungo il murale dedicato a Francesca Albanese, relatrice Onu per i territori palestinesi, l’artista ha apportato alcune correzioni al colore degli occhi. L’opera si trova sul muro di corso Bruno Buozzi ed è stata realizzata da Jorit. La modifica riguarda specificamente i dettagli del volto rappresentato, in particolare gli occhi, che sono stati ritoccati dopo aver completato il dipinto.
A Napoli Est il murale di Jorit per Francesca Albanese, relatrice Onu per i territori palestinesi in corso Bruno Buozzi. L'iniziativa ha suscitato dibattito politico in città.🔗 Leggi su Fanpage.it
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