Jennifer Aniston e Jim Curtis verso le nozze le terze per l'attrice | L'Europa è in cima alla lista

Jennifer Aniston sarebbe in procinto di sposarsi con Jim Curtis, segnando il terzo matrimonio per l'attrice. La celebre attrice ha dichiarato di preferire un matrimonio lontano dal mondo di Hollywood e di considerare l'Europa come destinazione principale per il grande giorno. La notizia arriva dopo le precedenti unioni con altri partner, entrambe terminate. La coppia avrebbe già preso accordi per le nozze, che si svolgerebbero fuori dagli Stati Uniti.

Jennifer Aniston starebbe pensando alle nozze con Jim Curtis. Per l'attrice sarebbe il terzo matrimonio dopo Brad Pitt e Justin Theroux, diverso dai precedenti perché "ontano dal circo di Hollywood" e con "l'Europa è in cima alla lista".🔗 Leggi su Fanpage.it

Jennifer Aniston verso il terzo matrimonio: l'attrice sogna le nozze con Jim Curtis in EuropaJennifer Aniston sta vivendo un periodo d'oro e sarebbe ormai pronta a convolare a nozze con il mental coach e ipnotista Jim Curtis, al suo fianco da...

Jennifer Aniston festeggia il compleanno con Jim Curtis: le foto inedite«Buon compleanno», ha scritto il life coach specializzato in ipnoterapia su Instagram, condividendo due scatti insieme all'attrice e aggiungendo un...