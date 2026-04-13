L’attore e musicista ha condiviso alcune riflessioni sulla felicità, affermando che per lui significa che tutte le persone siano al sicuro e non abbiano problemi di carie. Durante un’intervista, ha parlato anche della sua devozione verso la moglie e ha menzionato tra i filosofi preferiti un personaggio di un cartone animato con il ruolo di marinaio. La conversazione si è concentrata su aspetti personali e su alcune influenze culturali.

Ogni singola persona e creatura vivente sul pianeta è al sicuro e ben nutrita. Qual è la sua più grande paura? Qualunque disgrazia che coinvolga i nostri figli. Inoltre, ho incubi ricorrenti in cui vengo inseguito da persone o attaccato da animali spaventosi. Con quale figura storica si identifica maggiormente? Houdini. Qual è la persona vivente che ammira di più? Mia moglie, tutti coloro che contribuiscono con qualcosa di bello e gli scienziati. Qual è la sua abitudine più dispendiosa? Le ristrutturazioni di casa e i regali a mia moglie. Qual è la virtù più sopravvalutata? Lo stoicismo. Se fa male, dillo. In quale occasione mente? Ogni volta che recito, cosa che cerco di fare in modo sincero (uno squisito paradosso).🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jeff Goldblum: «La felicità? Che tutti siano al sicuro. E non avere carie»

Fabio De Luigi: «I giovani? Non ho niente da insegnargli. Al contrario: visto che ancora sognano spero che siano loro ad avere un messaggio per me»Di cosa parla Un bel giorno? Un film per la famiglia, per grandi e piccini di ogni età, ma che non vuole mandare alcun messaggio se non quello...

Abodi sicuro: «Quello che vogliamo è che gli stadi italiani siano in linea almeno con quelli europei ma…»Pulisic Milan, rinnovo in stallo: occhio al pericolo Premier League! Il piano di Allegri rischia di saltare Rinnovo McKennie, permane lo stallo:...