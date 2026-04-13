Jazz europeo a La Spezia | il Jonas Blume Quartet conquista il Golfo
Lunedì 13 aprile 2026, il locale musicale di La Spezia ospiterà il Jonas Blume Quartet, gruppo di jazz europeo, che presenterà il progetto intitolato First Words. L’evento si svolgerà nel contesto della scena jazz della città, offrendo al pubblico un concerto di musica contemporanea proveniente dal continente europeo. La serata si inserisce nel programma di iniziative dedicate al jazz, con ingresso aperto a tutti gli appassionati.
Lunedì 13 aprile 2026, il palcoscenico musicale di Città della Spezia accoglierà l’energia del jazz contemporaneo europeo con il progetto First Words del Jonas Blume Quartet. L’appuntamento, inserito nella rassegna I Concerti di Primavera organizzata dalla Società dei Concerti, vedrà l’ensemble internazionale protagonista in una doppia veste che unirà la formazione accademica alla performance pubblica nell’Auditorium dell’ex Biblioteca Beghi. La giornata programmata per questo lunedì si preannuncia come un percorso di intensa contaminazione culturale. Alle ore 11:50, le mura dell’Auditorium del Liceo Musicale Cardarelli diventeranno il luogo di un incontro esclusivo tra i professionisti del quartetto e gli studenti locali.🔗 Leggi su Ameve.eu
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