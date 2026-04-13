Javier Martinez lancia una frecciatina social | Non ne vale la pena l’accaduto

Javier Martinez, conosciuto per essere stato tra i concorrenti più seguiti del Grande Fratello, ha condiviso un messaggio su TikTok in cui afferma: “Non ne vale la pena”. Il pallavolista argentino, attualmente tesserato con una squadra di volley, ha sorpreso i suoi follower con questa frase durante una diretta. L’episodio ha attirato l’attenzione sui social, dove molti hanno commentato le sue parole.

Javier Martinez è stato tra i concorrenti del Grande fratello più apprezzati dagli italiani. Il pallavolista argentino della Terni volley academy ha sorpreso i fans con una diretta su Tiktok. Alla presenza di quasi 7 mila utenti, il 31enne ha raccontato qualche retroscena della sua vita, parlato della storia d'amore con Helena Prestes e della decisione di aprire un nuovo account su Tiktok. A tal proposito, l'uomo ha lanciato una frecciatina social nei confronti di coloro che gestivano il suo account social. Javier Martinez ha dichiarato senza peli sulla lingua: "Sono contento di riuscire a portare avanti questo progetto, mi dispiace tantissimo per quello che è successo con l'altro profilo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Javier Martinez lancia una frecciatina social: “Non ne vale la pena”, l’accaduto Javier Martinez alza la voce sui social: “Una marea di caz*ate”, l’accadutoJavier Martinez è finito nuovamente al centro dell'attenzione ma questa volta non per le sue prodezze sul campo da pallavolo ma per uno sfogo... Leggi anche: Javier Martinez perde la pazienza sui social: “Mi fa incaz*are”, l’accaduto