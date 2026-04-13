Jannik Sinner potrebbe perdere presto la posizione di numero uno nel ranking dopo la vittoria su Alcaraz a Monte Carlo. La sua conquista, seppur importante, potrebbe non durare a lungo e l’altoatesino potrebbe tornare a occupare il secondo posto. La partita ha portato a un cambio di posizione tra i due tennisti, ma il risultato potrebbe non essere definitivo nel ranking.

È bello essere numeri 1 e si fa in fretta a festeggiare, ma. la vittoria di Sinner su Alcaraz a Monte Carlo può essere di corto respiro e l’altoatesino molto presto potrebbe ritornare sul secondo gradino del podio. Dieci punti appena, infatti, separano il nostro asso della racchetta dal martello di Murcia. Ed è su questo filo sottilissimo che Jannik Sinner rischia di giocarsi il trono del tennis mondiale già tra una settimana, la sua 67ima da leader della classifica ATP. Sì, perché il paradosso del ranking ATP è tutto qui: puoi dominare per mesi, vincere, convincere, sembrare inattaccabile. E poi ritrovarti appeso a un dettaglio. A una manciata di punti che fanno la differenza tra restare numero uno o scivolare dietro al solito rivale, Carlos Alcaraz.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, perché rischia di perdere subito il numero 1

Jannik Sinner può perdere il numero 1 del ranking già tra una settimana per soli 10 puntiJannik Sinner è tornato numero 1 della classifica ATP dopo il trionfo di Monte Carlo.

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