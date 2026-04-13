Jannik Sinner ecco come ha travolto Alcaraz | Carlos non è più intoccabile

Nella partita tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si è assistito a un risultato inaspettato: il tennista italiano ha vinto, mettendo fine a una serie di successi del numero uno mondiale. La sfida si è giocata a Monte Carlo, dove Sinner ha mostrato una prestazione convincente. La vittoria permette di mettere in discussione il primato di Alcaraz, che fino a quel momento sembrava inattaccabile.

Nel gioco della roulette, a Monte Carlo è uscito il numero uno. A puntarci, con la lucidità di chi sa aspettare il momento giusto, è stato Jannik Sinner: 7-6 6-3 a Carlos Alcaraz, primo titolo al Rolex Monte-Carlo Masters, primo 1000 sulla terra, terzo stagionale, il quarto consecutivo considerando Parigi. E soprattutto, di nuovo numero uno del mondo. Una vittoria che riscrive nuovamente le regole di questo duello, con Jannik nuovamente a guidare, vincendo lì dove prima non era riuscito, non a questo livello, con un avversario che si alimenta di vittorie sulla terra rossa mandando il segnale che quel regno non è più intoccabile. C’è stato il vento, quello vero che spira dal mare che affaccia sulla rocca di Monte Carlo, a complicare tutto.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, ecco come ha travolto Alcaraz: Carlos non è più intoccabile Jannik Sinner e Carlos Alcaraz? Furlan: "Chi può vincere di più"Il nuovo capitolo professionale di Renzo Furlan parte da Luca Nardi, scelto come progetto tecnico su cui investire dopo gli anni di altissimo livello... "Carlos Alcaraz deve essere pagato più di Jannik Sinner": sfregio all'italianoLe cifre investite dall’Atp 500 di Doha per assicurarsi Carlos Alcaraz e Jannik Sinner — 1,2 milioni di dollari (1,02 milioni in euro) ciascuno solo... Jannik Sinner is enjoying a little time away from Carlos Alcaraz #AusOpen #tennis