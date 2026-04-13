Nella finale a Montecarlo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, si è disputato l’incontro che ha segnato il primo confronto stagionale tra i due tennisti. La sfida ha avuto come obiettivo il titolo e la posizione di numero uno nel ranking ATP. Entrambi i giocatori si sono affrontati in una partita che ha mantenuto alta l’attenzione, con un risultato che ha deciso il nuovo leader della classifica mondiale.

Il primo incontro di questa stagione tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ha rispettato le attese. In questa rivalità non c’è quasi mai nulla di scontato, ma la finale di Montecarlo aggiungeva un elemento in più, perché in palio non c’era solo il titolo, ma anche il numero 1 del ranking ATP. Alcaraz arrivava da campione in carica nel Principato e da leader della classifica, posizione ottenuta proprio dopo la vittoria su Sinner nella finale dello US Open dello scorso settembre e consolidata con il trionfo agli Australian Open, dove ha completato il Career Grand Slam. All’inizio di Indian Wells, poco più di un mese fa, il suo vantaggio era di 3.150 punti.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Jannik Sinner è tornato dove deve stare

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Atp Montecarlo, Jannik Sinner batte Alcaraz 7-6/6-3 e vince il Masters 1000, l’altoatesino tornato numero 1 al mondo - VIDEOSinner ha battuto Alcaraz e si riprende il primo posto nella classifica mondiale ATP.

Jannik SINNER deve preoccuparsi