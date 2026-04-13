Izan Guevara, giovane pilota spagnolo, è stato scelto dalla scuderia Pramac Yamaha come uno dei talenti su cui puntare per il 2027. La sua presenza nel campionato mondiale di motociclismo è stata segnata da risultati significativi nelle categorie minori, portandolo a ottenere attenzione tra gli addetti ai lavori. La scuderia ha annunciato ufficialmente il suo inserimento nel progetto per le stagioni a venire, confermando il suo ruolo come promessa emergente nel panorama motociclistico.

"> Izan Guevara: La Promessa Spagnola in MotoGP. Izan Guevara viene accostato a un trasferimento nella MotoGP con Pramac Yamaha per la stagione 2027. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sul giovane pilota spagnolo che sta emergendo nel mondo di Moto2. Guevara ha avviato il suo percorso nel motociclismo con le categorie giovanili in Spagna, accumulando esperienza e affinando le sue abilità nel corso degli anni. Non ha avuto un successo immediato, ma ha iniziato a farsi notare nel 2021, anno in cui ha conquistato il suo primo titolo mondiale. Un incontro fortunato è avvenuto quando si è unito al team Aspar di Moto3 nel 2021 accanto a Sergio Garcia, che quell’anno ha concluso terzo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Izan Guevara: il talento emergente che Pramac Yamaha punta per il futuro 2027.

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