Its Academy di Catania incontra gli imprenditori di Gela

Da cataniatoday.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Its Academy di Catania ha organizzato un incontro con gli imprenditori di Gela, con l'obiettivo di favorire un dialogo tra il settore formativo e le aziende locali. L'evento si è concentrato sulla condivisione di opportunità e strategie per migliorare le competenze e sostenere lo sviluppo economico nella zona. Partecipanti e rappresentanti delle imprese hanno discusso di possibili collaborazioni e iniziative comuni.

Il mondo della formazione che si incontra con le imprese per creare un percorso virtuoso di crescita per tutti. Un dialogo continuo per una visione a 360° delle opportunità della filiera tecnologico professionale con riferimenti normativi e progettazione didattica. L’I.T.S. Academy di Catania.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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