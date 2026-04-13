Its Academy di Catania incontra gli imprenditori di Gela

Its Academy di Catania ha organizzato un incontro con gli imprenditori di Gela, con l'obiettivo di favorire un dialogo tra il settore formativo e le aziende locali. L'evento si è concentrato sulla condivisione di opportunità e strategie per migliorare le competenze e sostenere lo sviluppo economico nella zona. Partecipanti e rappresentanti delle imprese hanno discusso di possibili collaborazioni e iniziative comuni.