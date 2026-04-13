Its Academy di Catania incontra gli imprenditori di Gela
Its Academy di Catania ha organizzato un incontro con gli imprenditori di Gela, con l'obiettivo di favorire un dialogo tra il settore formativo e le aziende locali. L'evento si è concentrato sulla condivisione di opportunità e strategie per migliorare le competenze e sostenere lo sviluppo economico nella zona. Partecipanti e rappresentanti delle imprese hanno discusso di possibili collaborazioni e iniziative comuni.
Il mondo della formazione che si incontra con le imprese per creare un percorso virtuoso di crescita per tutti. Un dialogo continuo per una visione a 360° delle opportunità della filiera tecnologico professionale con riferimenti normativi e progettazione didattica. L’I.T.S. Academy di Catania.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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