Italia-USA Mazzetti FI | Più cooperazione su sanità con una visione incentrata sul benessere della persona e qualità degli edifici

Oggi si è svolto un incontro tra rappresentanti italiani e statunitensi per discutere di collaborazione nel settore sanitario. Durante l'incontro sono state affrontate tematiche legate alla cooperazione internazionale, con un focus sulla qualità degli edifici sanitari e sul benessere delle persone. La discussione ha coinvolto diversi esperti e funzionari, con l’obiettivo di rafforzare le relazioni tra i due paesi in ambito sanitario.

"Quello di oggi è un momento di confronto concreto e prezioso per corroborare il già esistente e solido ponte economico-culturale tra Italia e Stati Uniti, allargando la cooperazione bilaterale su un settore, quello della cura della persona e della sanità, di grande rilevanza per l'oggi e per il domani. La qualità dell'assistenza sanitaria si deve in misura non secondaria alla qualità della progettazione, della realizzazione e, non ultimo, della manutenzione degli spazi sanitari: ospedali, strutture territoriali, residenze per anziani, centri di cura non sono e non devono essere solo banali edifici ma luoghi di vita, relazione, dignità capaci di contribuire al percorso di cura.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Italia-USA, Mazzetti (FI): "Più cooperazione su sanità con una visione incentrata sul benessere della persona e qualità degli edifici" Parte il ciclo di appuntamenti ‘Facciamo scuola’ su benessere degli studenti e qualità dei percorsi educativi‘Facciamo Scuola’ intende favorire la costruzione di una comunità educante capace di rispondere alle sfide contemporanee, valorizzando il ruolo... Welfare Aziendale: Cresce la Richiesta di Sanità e Benessere, Quasi 9 su 10 Dipendenti Vogliono Più Benefit.L’esigenza di un welfare aziendale più diffuso e strutturato emerge con forza nel panorama lavorativo italiano.