Italia – Tragico incidente scuolabus si ribalta | Pieno di bambini…

Un incidente si è verificato lungo la strada dei Livellari, nel Pavese, quando uno scuolabus con a bordo diversi bambini è uscito di strada e si è ribaltato. L’incidente ha causato momenti di preoccupazione tra i testimoni e le autorità, che sono intervenute prontamente sul luogo. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dei bambini o sulle cause dell’incidente. La scena rimane sotto osservazione delle forze dell’ordine.

Un tratto di asfalto, il rumore del motore, la normalità di un rientro. Poi, all’improvviso, il silenzio che si spezza: lungo la strada dei Livellari, nel Pavese, uno scuolabus con a bordo diversi bambini è finito fuori strada, ribaltandosi. È successo oggi, lunedì 13 aprile, intorno alle 14, in direzione Cassolnovo. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo ha perso il controllo ed è uscito dalla carreggiata, finendo di lato su un campo. A bordo c’erano 9 bambini, tra i 10 e i 13 anni, oltre all’autista. Soccorsi in azione: scatta il codice rosso. Quando c’è di mezzo un bus e ci sono minori, ogni secondo pesa. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi: almeno due ambulanze e un’automedica del 118 sono state inviate in codice rosso da Areu, l’agenzia regionale di emergenza.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia – Tragico incidente, scuolabus si ribalta: “Pieno di bambini…” Italia. Terribile incidente, scuolabus si ribalta: “Pieno di bambini…”Momenti di forte angoscia e apprensione nel Pavese, lungo la strada dei Livellari, dove uno scuolabus con a bordo diversi alunni è uscito di... Treviso: anziano senza patente si schianta contro scuolabus - Vita in Diretta 29/10/2025