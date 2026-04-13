Italia senza titoli WSOPE | il Main Event parla lituano

Dopo aver concluso la serie delle World Series of Poker Europe a Praga, si apre un nuovo capitolo con il Main Event che vede un concorrente lituano in testa. La manifestazione, ormai terminata, lascia spazio ai primi commenti e alle analisi sui risultati raggiunti e sui giocatori che si sono distinti durante le varie tappe. La competizione ha attirato numerosi partecipanti da diversi Paesi, offrendo uno sguardo sulla scena internazionale del poker.

Archiviata la lunga parentesi delle World Series of Poker Europe in quel di Praga, è tempo di bilanci e recap. Il torneo principale se lo aggiudica Marius Kudzmanas che scoppia tutti. L'Italia invece non porta a casa braccialetti per la prima volta dal 2019. Calò chiude quinto nell'evento 12 L'ultimo atto del Main Event dei record metteva in palio bracciale e prima moneta da 2 milioni di euro. Kudzmanas inizia mettendo pressione agli avversari pur senza premium hands. Al final table c'era anche il francese Eychenne, vincitore dell'EPT di Barcellona. L'impresa titolo EPT + Braccialetto si stoppa però su un monout: coppia di 9 per Kudzmanas contro KK di Eychenne.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Italia senza titoli WSOPE: il Main Event parla lituano Leggi anche: PokerStars Open Main Event: oggi scatta il day 2 PokerStars Open di Campione: ecco i satelliti per il Main EventAncora poche ore e il nastro sulla seconda edizione dell'Open in quel di Campione sarà tagliato.