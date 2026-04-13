Italia ripescata nel maxi-playoff? Il partito del non ce lo meritiamo prepara già le bandiere

In Italia, si torna a discutere della possibilità di essere ripescati nel maxi-playoff, con molte persone che già manifestano scetticismo e proteste. Quando si fa strada l’ipotesi di un eventuale ripescaggio, sui social e nelle conversazioni si moltiplicano commenti negativi e lamentele, con alcuni che preferiscono evitare di partecipare piuttosto che affrontare eventuali delusioni. La discussione si accende rapidamente, alimentata da un sentimento diffuso di insoddisfazione.

Roma, 13 aprile 2026 – Ci risiamo. Basta che spunti un’ipotesi, una voce, uno spiraglio, e in Italia parte subito il coro di chi vuole auto-infliggersi punizioni esemplari: non ce lo meritiamo, meglio restare a casa, sarebbe una vergogna. Tutti severissimi. Tutti inflessibili, duri e puri. Tutti pronti a impartire lezioni di purezza. Poi, però, se davvero si aprisse uno spiraglio per riportare l’ Italia ai Mondiali, gli stessi che oggi amano vestire i panni moralisti nei commenti social sarebbero i primi a presentarsi al pub con la bandiera sulle spalle, la birra in mano e l’inno in gola. L’ipotesi di un maxi playoff per assegnare un eventuale posto lasciato libero dall’ Iran ( leggi qui ), la cui auto-esclusione diventa uno scenario ogni giorno più probabile, inizia a far dibattere.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Italia ripescata ai Mondiali 2026? L’ipotesi del maxi-playoff e cosa dice il regolamentoRoma, 13 aprile 2026 – L’assenza dell’Italia dai Mondiali 2026 sembrava una pagina già chiusa.

Politano: “Il nostro unico pensiero è andare al Mondiale, ce lo meritiamo”Matteo Politano, attaccante del Napoli e della Nazionale italiana, ha parlato in un’intervista a Vivo Azzurro alla vigilia della decisiva sfida...

Qualificazioni Mondiali 2026, Italia ai playoff: il commento di Teotino sulle possibili avversarie