Italia e ripescaggio ai Mondiali Fifa pensa a ‘super playoff’ | come funziona e chi partecipa

L’Italia spera di ottenere un ripescaggio ai Mondiali del 2026, mentre la Fifa valuta una possibile modifica alle modalità di qualificazione. Una delle opzioni allo studio prevede un super playoff intercontinentale con quattro nazionali, che potrebbe consentire a squadre escluse dalle qualificazioni di accedere alla fase finale. La decisione definitiva dovrebbe essere presa a breve, e la proposta sta attirando l’attenzione di diverse federazioni nazionali.

(Adnkronos) – L'Italia spera nel ripescaggio ai Mondiali 2026. Si avvicina sempre più il giorno della decisione da parte della Fifa, che vaglia una nuova clamorosa opzione che potrebbe rimettere in corsa la qualificazione degli azzurri, ovvero un super playoff intercontinentale a quattro squadre. Dopo la sconfitta nella finale degli spareggi europei contro la Bosnia, la Nazionale è pronta a giocarsi la carta ripescaggio, puntando sul forfait dell'Iran, la cui partecipazione è sempre più in bilico a causa della guerra con gli Stati Uniti, che ospiteranno la rassegna iridata insieme a Canada e Messico, per subentrare nella fase finale del torneo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Italia sogna ripescaggio ai Mondiali 2026, quando decide Fifa e possibile girone(Adnkronos) – L'Italia sarà ripescata ai Mondiali 2026? Si avvicina il giorno della decisione da parte della Fifa.

Italia ai Mondiali 2026? Ipotesi ripescaggio tra regolamenti FIFA e scenari internazionaliL’Italia può ancora sperare nei Mondiali 2026? Dopo la sconfitta nella finale playoff contro la Bosnia, che ha escluso gli azzurri dalla...

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Il ceo e chairman di Wpp Media Italia valuta l’impatto della guerra sul mercato dell’advertising - facebook.com facebook

Occuparsi di questa generazione vuol dire occuparsi dell’Italia. Sono pochi ma senza di loro non ce la faremo ad affrontare novità troppo grandi. È una gran bella generazione, non è vero che è disinteressata. 2/2 x.com