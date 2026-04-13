Islamabad i negoziati falliti | l’irragionevolezza USA e la mano di Tel Aviv

Nella notte tra sabato e domenica, le delegazioni di Iran e Stati Uniti hanno abbandonato il Pakistan senza raggiungere un accordo. Le trattative sono considerate fallite, e questa conclusione è stata comunicata ufficialmente. La notizia si aggiunge a una serie di incontri che si sono svolti nelle ultime settimane, senza esiti positivi. Non sono stati forniti dettagli sui motivi e sui contenuti specifici delle discussioni interrotte.

Roma, 13 apr – Nella notte tra sabato e domenica scorsi è arrivata l’ufficialità della notizia: le delegazioni di Iran e Stati Uniti hanno lasciato il Pakistan senza un accordo. I negoziati di Islamabad si sono dimostrati un fallimento, smentendo (di nuovo) le parole di Donald Trump quando aveva dichiarato che i dieci punti di Teheran erano “una buona base su cui intavolare dei negoziati”. I colloqui di Islamabad tra Iran e USA. Le delegazioni degli Stati Uniti e dell’Iran, guidate rispettivamente dal vicepresidente J. D. Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, erano arrivate nei giorni scorsi a Islamabad, in un hotel requisito dal governo pakistano appositamente per i negoziati.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Islamabad, i negoziati falliti: l’irragionevolezza USA e la mano di Tel Aviv Attacchi a Tel Aviv e bombe su Teheran. Iran, possibile avvio dei negoziati: “Ricevuto messaggio dagli Usa tramite mediatori”Dall’Iran affermano di aver ricevuto un ‘messaggio’ dagli Stati Uniti, tramite i mediatori, nel mezzo delle indiscrezioni su possibili colloqui tra... Leggi anche: Guerra in Iran, la diretta: falliti i negoziati di Islamabad. Pasdaran: Hormuz resta chiuso. Media: 2 petroliere fanno marcia indietro. Trump pensa a un blocco navale come in Venezuela