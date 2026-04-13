Iseo | mercatino dell' antiquariato vintage e handmade

Domenica 19 aprile 2026 si terrà a Iseo il tradizionale mercato dell’antiquariato, vintage e handmade, che si svolge ogni terza domenica del mese. L’evento si terrà in Viale Repubblica e Largo Dante, attirando appassionati e curiosi interessati a oggetti d’epoca, modernariato e collezionismo. La manifestazione rappresenta un appuntamento ormai consolidato per chi cerca pezzi unici e desidera trascorrere una giornata tra bancarelle e espositori.

Domenica 19 aprile 2026, Viale Repubblica e Largo Dante a Iseo ospiteranno il consueto appuntamento con il mercato dell’antiquariato, modernariato e collezionismo, che si svolge ogni terza domenica del mese e rappresenta ormai un punto di riferimento per appassionati e curiosi.L’evento offrirà ai.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Leggi anche: "Il Riciclo dei Ricordi”: torna il mercatino d’antiquariato e vintage nell’area esterna del mercato di Carbonara Mercatino dell'antiquariato di Piazza Vittorio Torino - parte 3 Si parla di: Iseo: mercatino dell'antiquariato, vintage e handmade; Iseo | mercatino dell' antiquariato vintage e handmade.