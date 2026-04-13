Isabella e Bona – le signore di Bari

Il 18 aprile alle ore 18.00 si terrà una visita guidata teatralizzata dedicata alle figure di Isabella e Bona, note come le signore di Bari. L’evento offre l’opportunità di scoprire aspetti della storia locale attraverso una narrazione che combina elementi teatrali e culturali. La visita si svolgerà nel tardo pomeriggio, quando la città inizia a cambiare atmosfera.

ISABELLA E BONA – Le Signore di BariVisita guidata teatralizzata – 18 aprile, ore 18.00Quando il giorno si spegne, Bari cambia volto.Tra le pietre del Castello e i vicoli più antichi della città, il passato sembra riemergere in silenzio.Isabella e Bona tornano a raccontare la loro storia: giochi.🔗 Leggi su Baritoday.it

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