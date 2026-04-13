Irriconoscibile Nicolò Scalfi torna a Caduta Libera e lascia il pubblico senza parole

Nicolò Scalfi è tornato in studio a Caduta Libera, suscitando grande sorpresa tra i presenti e gli spettatori a casa. La sua presenza ha attirato l’attenzione, mentre il pubblico ha assistito con interesse al suo rientro. La puntata ha visto il concorrente affrontare nuovamente le sfide del quiz, suscitando reazioni di sorpresa e curiosità tra i presenti. La sua partecipazione ha generato discussioni tra i telespettatori e gli appassionati del programma.

Il ritorno in studio ha subito acceso la curiosità del pubblico di Canale 5. Tra i protagonisti dello speciale Campionissimi del programma guidato da Max Giusti è ricomparso infatti uno dei concorrenti più ricordati di Caduta Libera, un volto che negli anni ha lasciato un segno preciso nella storia recente del game show Mediaset. Il suo rientro non è passato inosservato, anche perché il tempo, nel frattempo, ha cambiato parecchie cose. A colpire immediatamente è stato il suo aspetto, oggi molto diverso rispetto a quello con cui i telespettatori lo avevano conosciuto durante la lunga cavalcata televisiva che lo aveva reso celebre. Capelli ricci, barba più lunga e occhiali hanno segnato una trasformazione evidente, spiegata però dallo stesso ex campione con parole molto dirette: “Purtroppo la miopia ha colpito anche me”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Caduta Libera: Nicolò Scalfi torna con un nuovo look e spiega cosa fa, ma il torneo dei campioni va a Riccardo PortaChi ha vinto Caduta Libera Campionissimi 2026? Finale col botto per Caduta Libera. Milly Carlucci lascia il pubblico Rai senza parole: cosa è successo durante la presentazione di CanzonissimaLa nuova edizione di Canzonissima prende forma tra aspettative e perplessità, dopo la conferenza stampa all’Auditorium Rai del Foro Italico, storico...