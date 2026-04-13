Irriconoscibile Nicolò Scalfi torna a Caduta Libera e lascia il pubblico senza parole | com’è diventato

Nicolò Scalfi è tornato nel programma televisivo Caduta Libera, trasmesso su Canale 5, durante lo speciale Campionissimi condotto da Max Giusti. La sua presenza ha suscitato grande interesse tra gli spettatori, che hanno notato un cambiamento nel suo aspetto e nel suo look. La sua partecipazione è stata molto discussa sui social, dove si sono moltiplicati i commenti sul suo nuovo aspetto.

Il ritorno in studio ha immediatamente riacceso la curiosità dei telespettatori di Canale 5. Nello speciale Campionissimi di Caduta libera, condotto da Max Giusti, è riapparso uno dei concorrenti più iconici del game show Mediaset: Nicolò Scalfi. E il suo rientro non è passato inosservato. A spiazzare per primi è stato iI cambiamento fisico: oggi Scalfi è molto diverso da come il pubblico lo ricordava. Capelli ricci, barba più lunga e occhiali hanno reso la trasformazione evidente. Lui stesso l’ha spiegata con una battuta secca e diretta: “Purtroppo la miopia ha colpito anche me”. Un dettaglio che ha amplificato l’effetto nostalgia e l’attenzione attorno al suo ritorno.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Irriconoscibile”. Nicolò Scalfi torna a Caduta Libera e lascia il pubblico senza parole: com’è diventato Leggi anche: “Irriconoscibile”. Nicolò Scalfi torna a Caduta Libera e lascia il pubblico senza parole Caduta Libera: Nicolò Scalfi torna con un nuovo look e spiega cosa fa, ma il torneo dei campioni va a Riccardo PortaChi ha vinto Caduta Libera Campionissimi 2026? Finale col botto per Caduta Libera.