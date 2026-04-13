Iroegbu esalta Varese Sassari cede allo sprint

Nel campionato in corso, le squadre si preparano all'ultima fase con grande attenzione. Un allenatore ha commentato l'importanza di ogni risultato, sottolineando che ogni vittoria deve essere rispettata e apprezzata. In una sfida recente, Varese ha ottenuto una vittoria importante, mentre Sassari si è arresa allo sprint finale. La stagione sta giungendo al termine e le partite di questo periodo sono decisive per la classifica.

"Siamo alla fine del campionato e ogni risultato è importantissimo, quindi dobbiamo rispettare e apprezzare ogni vittoria. I ragazzi lavorano durissimo ogni giorno: oggi si sono fatti trovare pronti e volevano giocare nel modo giusto". Così Ioannis Kastritis ha commentato il successo di Varese su Sassari, arrivato per 91-90 al termine di una sfida tesissima, pesante per la classifica e destinata a lasciare strascichi per il fallo fischiato a Ceron su Iroegbu a 1“3 dalla sirena. Per i biancorossi è una vittoria che pesa doppio: tiene viva la corsa playoff e chiude definitivamente il discorso salvezza. È anche il quinto successo nelle ultime 7 gare, con un Ike Iroegbu (nella foto) sempre più leader e autore di 29 punti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Iroegbu esalta Varese. Sassari cede allo sprint Trento-Sassari, Aldridge invita i tifosi allo sprint finaleLa Dolomiti Energia Trento si prepara a una sfida cruciale contro Banco di Sardegna Sassari, primo passo di una fase decisiva che potrebbe aprire la... Occasione Varese. Iroegbu la chiave. Aspettando rinforziAppuntamento alle ore 20, lunedì, per un derby colmo di storia, senza grandi aspettative ma con la necessità di rilanciare con una buona prestazione...